» ماذا قال عميد معهد القلب السابق عن الوقاية من" كورونا"

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كورونا

الوقاية

جمال شعبان

معهد القلب السابق

وجّه  الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، عدة نصائح للوقاية من فيروس كورونا القاتل.

وأضف على حسابه في فيسبوك  أن الوضوء 5 مرات يوميا أحد طرق الوقاية من فيروس كورونا، فمبادئ الوقاية من الأمراض المعدية الأساسية هي مفتاح الحد من انتشار الفيروس.

وتابع في نصائحه : اغسل يديك بانتظام ومن ثم فإن الوضوء 5 مرات يوميا بما يشتمل عليه من غسل اليد من 5 إلى 15 مرة يوميا يحفظك من الإصابة بكورونا.

كما طالب بضرورة تغطية السعال والعطس بكوعك الداخلي، تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك، مضيفا التزم البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاع في الحرارة.

وأضاف أيضا: احرص على الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي ، مثل الزكام والسعال والعطس، بالإضافة إلى التوقف فورا عن عادة الأحضان والتقبيل لكل شخص تقابله وعليك بارتداء الكمامة للوقاية  إذا كنت ممن يحتكون بالمصابين.


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