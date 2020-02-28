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هونج كونج تعلن عن أول إصابة لحيوان أليف بـ" كورونا"

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أول حيوان أليف يصاب بفيروس" كورونا"
أول حيوان أليف يصاب بفيروس" كورونا"
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متابعات - أمينة عبد العال

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هونج كونج

حيوان أليف

" كورونا"

لم يعد العالم يلاحق تلك الأخبار الكارثية عن فيروس" كورونا" وتفشيه في العالم، ليزيد التصعيد بإصابة أول حيوان أليف بالفيروس، مما ينذر بكارثة عالمية، حسبما نشرت صحيفة"ذا صن" البريطانية.

و الحيوان الأليف هو كلب من فصيلة" PET" "، جاءت نتيجة التحاليل التي أجريت له إيجابية لتعلن إصابته بفيروس"كورونا" دون معرفة كيفية الوصول إليه .

وأشارت صاحبة الكلب" إيفون تشاو هاو يي" والتي تعيش في هونج كونج مع كلبها ، إلي أنها شعرت بعلامات غريبة علي كلبها فتوجهت علي الفور إلي الطبيب البيطري الذي أجري فحوصات علي عينه وفمه وأنفه، كما أجري اختبارات طبية أخري كانت كلها تؤكد إصابة الكلب بالفيروس ولكن بنسبة قليلة.

وأعلنت حكومة هونج كونج أن الكلب وضع في الحجر الصحي في مأوي للحيوانات وحده للتأكد من حالة الكلب وكيف حصل علي الفيروس.

جدير بالذكر أن أعداد المصابين في العالم تجاوزت الـ 82 ألف حالة حول جميع أنحاء العالم.


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