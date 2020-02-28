» تعرف علي مخاطر ثقب الأماكن الحساسة لوضع "الحلق"

28 فبراير 2020 - 11:42 ص

تقبل الكثير من الفتيات هذه الأيام علي ثقب أجزاء من جسدها مثل الأذن والبطن والأنف والفم وغيرها لوضع الأقراط مسايرة للموضة، إلا أن الدراسات الحديثة لفتت إلي أن هذا أمر يعتبر غاية في الخطورة.

وأكدت الدراسات أن ثقب الفم يتسبب في حدوث نزيف وتشكيل ورم دموي، كما يمكن أن ينتج عنها تضرر مجري الهواء بسبب صدمة الثقب وتورم اللسان أو الانسداد بسبب المجوهرات.

وعن ثقب الأذن فأشارت الدراسة إلي أنه قد ينتج عنها مضاعفات معدية مثل الالتهابات البسيطة و ردود الفعل التحسسية و تكوين ندبات والتمزق المؤلم و ضعف السمع والتهابات المكورات العنقودية الشائعة للجلد سواء البسيطة أو المعقدة.

أما عن ثقوب الأنف فأشارت الدراسة إلي أنها تسبب نزيف كبير ويمكن أن تؤدي لتشكل ورم دموي في الحاجز مصحوبا بالتهابات كما تحدث مضاعفات أخري كثل التهاب الغضروف ونخر جدرا الأنف الغضروفي.

أما عن ثقوب السرة فقد ينتج عنها بعض الإصابات والالتهابات لكن يمكن الحد منها بالتزام الحذر عند تثبيت قطع المجوهرات مع تجنب نوعية المجوهرات الثابتة الجامدة.