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علاء مبارك يقيم عزاءً شعبيا في مسجد المشير

الحياة السياسية

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و نجله علاء مبارك
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و نجله علاء مبارك
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متابعات - أمينة عبد العال

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حسني مبارك

علاء مبارك

المشير طنطاوي

مسجد المشير

 دون علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك علي موقع التدوينات المصغر"تويتر"، تدوينة وجه فيها الشكر لكل من قدم لأسرته واجب العزاء ، لافتا إلي إقامة عزاء اليوم الجمعة لوالده في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة.

وقال علاء في تدوينته" تتقدم أسرة الرئيس مبارك بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا في مصابنا الجلل.. جزاكم الله خير الجزاء ولا أراكم الله سوء ولا مكروه في من تحبون.. نستقبل العزاء للرجال والسيدات إن شاء الله غدا الجمعة الموافق 28 فبراير في مسجد المشير بالقاهرة الجديدة".

وقد أعلن عن إقامة العديد من  السرادق الشعبية في العديد من المحافظات ، حيث انطلقت في محافظة الشرقية دعوات علي مواقع التواصل لإقامة سرادق عزاء اليوم الجمعة، بعد صلاة العشاء بمسجد الشيخ النجدي .

كما أقيم سرادق عزاء مساء الأربعاء في قرية نجع الملقطة بالكرنك بمحافظة الأقصر وتلقي الأهالي من النجوع والقري المجاورة العزاء.

وشارك أنصار "مبارك" صورة لمقبرته التي دفن فيها في مقابر العائلة كلية البنات بمنطقة مصر الجديدة.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وافته المنية الثلاثاء الماضي وتم تشييع جثمانه من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس ، وأقيمت له جنازة عسكرية ثم دفن في مقابر الأٍسرة .


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