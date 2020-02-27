» شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غير مستقر غدًا

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طقس الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون طقس الجمعة، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، على الوجه البحري والقاهرة.

ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا وشوائب عالقة نهارا، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

ونعرض فيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الجمعة، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

القاهرة الكبرى 25 للعظمى و12 للصغرى.

الوجه البحري 24 للعظمى و11 للصغرى.

السواحل الشمالية الغربية 20 للعظمى و12 للصغرى.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 22 للعظمى و12 للصغرى.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى و16 للصغرى.

شمال الصعيد 26 للعظمى و9 للصغرى، جنوب الصعيد 29 للعظمى و12 للصغرى.


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