متحولة جنسيًا.. انتحار فنانة وكاتبة شهيرة (صور)

27 فبراير 2020 - 05:36 م

حالة من الصدمة انتابت زملائها والشبكة التي كانت تعمل فيها كفنانة وكاتبة معروفة، بعد تأكيد خبر انتحارها.

وانتحرت الممثلة والكاتبة اللاتينية ?كاميلا ماريا كونسبسيون?، عن عمر 28 عامًا.

كاميلا درست الأدب الإنكليزي في جامعة ييل، وكتبت عملي "نتفلكس" Gentefied و Daybreak ، وهي أيضاً ناشطة صوتية عندما يتعلق الأمر بالترجمة والتمثيل اللاتيني، وتحدثت عن الحقوق العابرة في قمة الولايات المتحدة للمرأة، وعملت كونسيبسيون للنهوض بمبادرة 50/50 مع بداية العام الحالي، التي تقوم بحملات من أجل المساواة بين الجنسين في هذه الصناعة.

من ناحيتها، أصدرت "نتفليكس"، الشركة التي تعمل فيها كونسبسيون، بيانًا جاء فيه :" نشعر بحزن عميق للوفاة المأساوية لكاميلا كونسبسيون، قدمت مساهمات جريئة وحاسمة في صناعتنا، كان آخرها كتاباتها المذهلة في جنت فيد".

وأضافت منصة البث الرقمي الشهيرة: "إرثها سيبقى حيًا، نتضامن مع عائلتها وأصدقائها في هذا الوقت العصيب لفقدانها".

وأضاف البيان: تم تعيينها كمساعدة لكتّابنا في المسلسل، لكنها سرعان ما دخلت في قلوبنا كأخت وكاتبة وصديقة، شاركت في كتابة الحلقة 109 بعنوان "Protest Tacos "، وأذهلتنا موهبتها وصوتها الفريد، لقد كانت بالتأكيد قوة يحسب لها حساب ونحن نشعر بحزن عميق لفقدان أحد ألمع نجومنا".