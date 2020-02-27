رسالة نارية من حفيد مبارك لـ«الإخوان»..وهذا ما قاله عن «مرسي»

27 فبراير 2020 - 05:27 م

عبر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، عن حزنه الشديد لوفاة جده، الذي غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ92 عامًا.



وكتب «مبارك»: «تعبيرًا عن حزنه الشديد لفقدان جده الراحل قائلا: «مصر كلها تمطر يوم وفاتك كإن سمائها بتعيط عليك والجامعات والمدارس كلها إجازة كإنها أعلنت الحداد عليك، وتموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك، ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك».





وتابع: «تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك.. وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك»، في إشارة منه إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الذين توفوا خلال الفترة الماضية داخل السجون.



في 17 يونيو 2019؛ أعلنَ التلفزيون المصري نبأَ وفاة محمد مرسي، خلال جلسة محاكمته في قضيّة «التخابر مع حركة حماس الفلسطينية».



وأردف حفيد مبارك : «وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليكو.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك».





كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك توفى أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.





والرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1928، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية و درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.







