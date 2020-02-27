الموت يفجع الفنانة راندا البحيري

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الموت

فنانة

راندا البحيرى

فجع الموت، الفنانة ?راندا البحيري?، في جدتها، حيث أعلنت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفاة جدتها.

وكتبت "البحيري" على حسابها: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. جدتي روض حسن في ذمة الله "، وتلقّت راندا عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين والفنانين، داعين لها بالرحمة وللأسرة بالصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، إنتهت البحيري من تصوير عدد كبير من مشاهدها في فيلم "باركود 615"، وتقدم فيه دور أكشن لم تقدمه من قبل في أعمالها الفنية، خصوصاً أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الممثلين المصريين محمد عز وطارق صبري.


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