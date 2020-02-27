"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الترجى

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الترجى

بطولة

كاس

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أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترجي التونسى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها السادسة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.  

فى حراسة المرمى:  محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم "جنش"

فى خط الدفاع : محمود علاء - محمود حمدى "الونش" - محمد عبد السلام - حازم إمام - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافى.  

فى خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسى- محمد حسن – أحمد سيد "زيزو"- محمد عنتر - محمد أوناجم – محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقى.  

فى خط الهجوم :مح مصطفى محمد - كاسونجو


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