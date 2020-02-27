ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

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الدولار

ارتفاع

البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه، اليوم الخميس، الموافق 27/2/2020، ارتفاعًا ملحوظًا، في جميع البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار  اليوم أمام الجنيه 15.54 شراء و 15.64 بيع، وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار أمام الجنيه في  البنوك

بنك عودة

15.55 جنيه

15.65 جنيه

 البنك المصري الخليجي

15.55 جنيه

15.65 جنيه

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

15.55 جنيه

15.65 جنيه

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

15.55 جنيه

15.65 جنيه

المصرف المتحد

15.55 جنيه

15.65 جم جنيه

 كريدي أجريكول

15.55 جنيه

15.65 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.55 جنيه

15.65 جنيه

البنك التجارى الدولي CIB

15.54 جنيه

15.64 جنيه

البنك العربي الافريقي الدولي

15.54 جنيه

15.64 جنيه

البنك الأهلى اليونانى بمصر

15.53 جنيه

15.63 جنيه

بنك مصر إيران للتنمية

15.53 جنيه

15.63 جنيه

البنك الأهلي المصري

15.53 جنيه

15.63 جنيه

بنك مصر

15.53 جنيه

15.63 جنيه


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