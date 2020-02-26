"كورونا" يؤثر على مؤسسة مصرية

26 فبراير 2020 - 08:58 م

أصدرت المجموعة المالية هيرميس المصرية، بيانًا اليوم الأربعاء، بإلغاء مؤتمرها السنوي في الإمارات بسبب فيروس كورونا.

و"هيرميس" من أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، وكان مقررًا عقد المؤتمر السنوي للاستثمار في دبي، بين 2 - 5 مارس 2020.

وذكر في البيان: "انتشار الفيروس في الأيام الثلاثة الماضية في عدة دول نتوقع حضور زوار منها.. نؤكد أهمية ضمان صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء والضيوف".

وفي الإمارات، بلغ مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" 13 إصابة حتى الثلاثاء، أحدث حالتين هما لسائح إيراني وزوجته، فيما تم شفاء 3 حالات أعلن عنها سابقا، حسب بيان لوزارة الصحة.

ويعمل هيرميس بصورة مباشرة في 7 أسواق إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أحد بنوك الاستثمار الرائدة في العالم العربي.