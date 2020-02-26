صورة نادرة لمبارك تجمعه بنجوم الفن

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نجوم الفن

وفاة مبارك

صورة نادرة

صورة نادرة لمبارك

انتشرت العديد من الصور للراحل محمد حسني مبارك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منذ الإعلان عن خبر وفاته يوم أمس.

وجاءت واحدة ضمن من نوادر الصور التي ظهر فيها مبارك، وهو في ريعان شبابه أثناء توليه حكم رئاسة الجمهورية، وذلك أثناء تواجده وسط جمع من نجوم الفن.

ومن النجوم، فردوس عبد الحميد وفاتن حمامة وماجدة ومحمود ياسين وجميل راتب وكرم مطاوع وعزت العلايلي وعمر الحريري وغيرهم.

وشيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من القيادات في الدولة.


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