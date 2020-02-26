موقع ألماني لـ السياح: هذه التصرفات "ممنوعة" في مصر

26 فبراير 2020 - 02:54 م

ذكر موقع "رايزه ريبورتر"، الألماني، بعض القواعد التي يجب على السياح الأوروبيين اتباعها عند الذهاب لمصر، مؤكدًا أن المجتمع المصري محافظ وله عاداته تقاليده التي يجب احترامها.

ونوه الموقع، في تقريره، بأن معظم سياح أوروبا الوافدين إلى مصر لا يعرفون الكثير عن القواعد السلوكية المرتبطة بالسياحة في الدولة العربية، ولذلك يجب مراعاتها والالتزام بها جيدًا حتى لا تخضع لعقوبة قانونية أو التعرض للموقف محرج.

وأشار التقرير إلى أن طبيعة مصر الساحرة ومناظرها السياحية الخلابة، تشعر السياح بالراحة وكأنهم في وطنهم الأم، ويصدر عن ذلك بعض التصرفات الشبه عفوية لبعض السياح قد يكون غير مقبول في البلاد العربية وقد يؤدي إلى السجن.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن الشرطة المصرية ألقت في القبض على شخص بريطاني بتهمة "التحرش الجنسي".

وكان البريطاني الذي يدعى "توني ساتون" قد ربت على كتف رجل أمن في المطار بعد أن قام بعمل فحص أمني كامل عليه، ونتيجة لذلك، قبع "ساتون" في السجن لعدة أيام، ثم تم إطلاق سراحه بعد دفع كفالة مالية قدرها 1200 يورو، وبعدها عاد مرة أخرى إلى بريطانيا،وفق لما ذكرته الصحيفة البريطانية .

"تبادل القبل علنية قد يؤدي إلى الغرامة"، تحت هذا العنوان الفرعي، لفت التقرير إلى أن تبادل القبل بين العشاق قد يؤدي إلى غرامة مالية في مصر، لأن الدول العربية تحظر عدة سلوكيات مثل إظهار مشاعر الحب في العلن كتقبيل الشريكة أو العناق بين الحبيبين.

وأضاف: أن قبلة الخد للنساء من شخص غريب قد تثير الاستياء في مصر، لأنه وفقًا للعادات والتقاليد المصرية، يجب تحية النساء فقط عبر إيماءة قصيرة أو ابتسامة بسيطة.

وتطرق الموقع، في تقريره، إلى "الكحول"، موضحًا أن محظور في الأماكن العامة بمصر، وفي حالة حدوث انتهاك للقانون، سيواجه السياح غرامة مالية أو عقوبة بالسجن.

وذكر التقرير أن مصر تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية الشهيرة لقضاء العطلات، حيث تتمتع بالشواطئ الرائعة على سواحل البحر الأحمر بالإضافة إلى العروض الحصرية والسخية التي تقدمها للسياح.

من جانبه، قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية عضو لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، في يناير المنصرم، إن الأرقام الصادرة من المنظمة تؤكد تعافى السياحة فى مصر، حيث وصل عدد السائحين خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 13 مليون سائح.

وأشار "البطوطي" إلى أنه من المتوقع أن تتخطى مؤشرات السياحة في مصر خلال العام الجاري المعدلات القياسية التي حققتها في 2010، والتي بلغ عدد السائحين خلالها نحو 14.7 مليون سائح، مؤكدًا أنه مع استمرار الاستقرار بجانب حزمة السياسات المصرية الحالية، سيتجاوز عدد السائحين لمصر حاجز الـ15 مليون سائح.