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وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي، لتشيع جثمان الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، من مسجد المشير طنطاوي.

وقد شيع في القاهرة ظهر اليوم الأربعاء جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار قادة القوات المسلحة، ووفود من عدة دول.

وبحسب بيان رسمي، بدأت مراسم الجنازة العسكرية الرسمية بصلاة الظهر بمسجد المشير، حيث يوارى الجثمان في الثانية بعد الظهر بمقابر الأسرة بمصر الجديدة.

ورفعت سلطات مطار القاهرة درجة الاستعداد للحالة القصوى لاستقبال وفود المعزين ومعظمهم من الدول العربية.

ومن المقرر أن يقام سرادق العزاء بعد صلاة المغرب  بمسجد المشير.


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