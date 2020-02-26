ظهور أحمد شفيق فى جنازة مبارك

26 فبراير 2020 - 01:21 م

وصل الفريق السابق، أحمد شفيق، وعدد من قيادات الدولة، إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى مثواه الأخير.

وأعرب الفريق أحمد شفيق، عن حزنه لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مشيرًا إلى أن مصر فقدت زعيما وحكيما صلبا وشجاعا، وأن الظروف والأحداث أثبتت قدرته على المواجهة والنجاح.

وقال الفريق أحمد شفيق، عبر حسابه على تويتر: "فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، قائدا صلبا شجاعا، أثبتت كل الظروف والأحداث مدى قدرته التي منحه الله إياها على المواجهة والنجاح؛ الرئيس محمد حسني مبارك.رحم الله فقيد الوطن، القوي المخلص الأمين. عزائي لأبناء مصر. عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم. وعزائي لنفسي فقد القائد والمعلم".

وشيع ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.