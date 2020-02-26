رويتزر: مرتضى منصور "غريب الأطوار" و"مثير للجدل"

وصفت وكالة "رويترز" في نسختها الإنجليزية، رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بـ"غريب الأطوار" و"المثير للجدل"، وذلك بعد تخلف فريق نادي الزمالك عن حضور الديربي المصري أمام نادي الأهلي، الاثنين الماضي، رغم حضور الأخير والحكام ملعب المباراة.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم تعهد باتخاذ إجراء حاسم بعد إخفاق نادي الزمالك العملاق في الظهور في ديربي القاهرة ضد منافسه الأهلي".

كما قدم اتحاد الكرة اعتذارًا للجماهير مؤكدًا في بيان له، أمس الثلاثاء، أنه سوف يطبق لوائحه التنظيمية في هذا الصدد.

ورجح التقرير أن عدم حضور الفريق الأبيض للمباراة، هو اعتراضه على العقوبات القاسية التي تم تطبيقها من قبل لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة في أعقاب مشادة عنيفة أعقبت مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في أبو ظبي، التي فاز فيها الفريق الأبيض بضربات الجزاء 3/4".

وتابع التقرير أن رئيس نادي الزمالك، "المثير للجدل" كان من بين هؤلاء الذين طالتهم الغرامة ومنعه من حضور 3 مباريات أيضًا، وذلك في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .

من جانبه، علق "مرتضى" عقب الإعلان عن العقوبات، إن فريقه لن يلعب في مباراة الدوري المؤجلة".

واستطردت: أن مرتضي بدا قد غير رأيه متأخرًا يوم المباراة بالنفس، وأمر فريق ناشئين النادي للذهاب إلي الإستاد ولعب المباراة، وتأجلت المباراة ساعة بعد تقارير تفيد بعدم قدرة فريق الزمالك على الوصول بسبب التكدس المروري لكن الحكم ألغى المباراة بعد انقضاء هذه الساعة الإضافية.

وقال اتحاد الكرة، في بيانه: "لقد علمنا أنه لا توجد عقبات أو عراقيل تحيل دون وصول حافلة فريق الزمالك إلى الاستاد".

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن فريق الزمالك هدد الشهر الماضي بعدم السفر إلى قطر للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي بسبب العلاقات المتوترة بين مصر ودول الخليج، لكن "مرتضى" تراجع عن قراره في وقت لاحق ولعب فريقه في السوبر وفاز باللقب .

وأردفت الوكالة، أنه بعد أسبوع مع فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي لعب أمام الأهلي في الإمارات وفاز بكأس السوبر المحلي في مباراة حضرها الآلاف من المصريين المقيمين هناك.

وعقب التقرير أنه "بيد أن العقوبات الصارمة التي ينتظر الزمالك لن تؤثر على مباراة الذهاب المقبلة أمام الترجي أيضا في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا".

كما يلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من نفس البطولة.

جدير بالذكر، أن التنافس بين الأهلي والزمالك يعود إلى عام 1917، حيث دأب الفريقان على اللعب داخل استادات مكتظة بالجمهور، كما أن أنصار الفريقين ليسوا مقتصرين على مصر فحسب بل في أرجاء العالم العربي.

واختتمت الوكالة تقريرها، أن مباريات الأهلي والزمالك بين أبرز "دربيات" العالم.