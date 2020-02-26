  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر02:03 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مبارك

هتافات " لا إله إلا الله".. تؤخر صلاة الجنازة على مبارك

أحمد عز وهشام طلعت في تشييع جنازة مبارك

أحمد عز وهشام طلعت في تشييع جنازة مبارك

الرئيس السيسي

"السيسي" يقدم العزاء لسوزان مبارك

الرئيس السيسي

وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي

الفريق أحمد شفيق ونجلي مبارك

ظهور أحمد شفيق فى جنازة مبارك

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

بث مباشر لجنازة مبارك

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

بكاء أمام مسجد المشير حزنا على مبارك

المنتظر بالله

أشهر حكايات مبارك مع نجوم الفن.. "المنتصر بالله والزعيم" أبرزهما

الراحل محمد حسني مبارك

في رسالة بالعربية.. رئيس إسرائيل ينعي مبارك

محمد حسني مبارك

لحظة وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير

بالأمم المتحدة..

اختيار "صلاح" كأول سفير لمدارس تعليم اللاجئين

الرياضة

صلاح
صلاح
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

أول صدام بين «مكة» ومحمد صلاح بسبب شقيقتها «كيان»

#

سفير مصر لدى المالديف يسلم كتب الأزهر لمدارس العاصمة

#

«صلاح» أم «ماني».. «كلوب» يرد من الأفضل في إفريقيا

#

هذا ما قاله "ميدو" عن حصول "صلاح" على شارة المنتخب

لاجئين

مدارس

صلاح

اللامم المتحدة

اختير محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كأول سفير لشبكة التواصل المدرسي الفوري، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ووفقًا للموقع، تم إنشاء مدارس الشبكة الفورية في عام 2013 من قبل إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إتاحة الفرصة للشباب اللاجئين والمجتمعات المضيفة ومعلميهم للوصول إلى محتوى التعلم الرقمي والإنترنت، وتحسين جودة التعليم في بعض المجتمعات الأكثر تهميشًا في أفريقيا.

أفاد البرنامج، حتى وقتنا هذا، بأن هناك أكثر من 86 ألفا و500 طالب وأكثر من 1000 معلم لضمان حصول اللاجئين والأطفال من المجتمعات المحددة فرص التعلم المعتمدة ذات الجودة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة تتعاقد على مستلزمات وقائية والوزراء يوافق
» الكويت.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 18
» الكويت تتخذ قرارًا جديدًا بعد انتشار فيروس كورونا
» شاهد.. محتجز كويتي يشعل النيران فى سيارة شرطة بعد القبض عليه
» عادل إمام ينعي مبارك باكيا بهذه الكلمات
» "كورونا" ينتشر ويحصد المزيد من الأرواح
» خبر سار للأهلى قبل مواجهة صن دوانز
» كويتي يدعى الإصابة بـ«كورونا» هروبًا من زوجته
» طاقم تحكيم مباراة الزمالك والترجي يصل القاهرة
» الجبلاية تفتح تحقيقا موسعا مع "الغندور"
» الطماطم بـ4.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"