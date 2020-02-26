الديب: هكذا كان وجه "مبارك" بعد وفاته

26 فبراير 2020 - 11:40 ص

روي المحامي فريد الديب، كواليس وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، قائلاً: "الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك توفى في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحا وفشلت كل محاولات بقائه على قيد الحياة وصعدت روحه إلى بارئها الأعلى".

وأضاف الديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت في المستشفى بالغرفة المجاورة للغرفة المتواجد بها جثمان مبارك وشعرت بأن مبارك يبتسم راضيًا ويشعر بحب المصريين له".

وتابع: "يؤسفني قيام بعض الناس والقنوات بالحديث بشكل غير لائق بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وهذا يعتبر عدم تقدير لحرمة الموت".

وأكد أنه يتم الترتيب لـ جنازة عسكرية اليوم الأربعاء لتشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبًا: "الموتى حسابهم عند الله وحسني مبارك قائد عسكري كبير قاد معركة الكرامة والعزة".