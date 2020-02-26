"البحوث الإسلامية": وطنية مبارك تدرس

26 فبراير 2020 - 09:36 ص

نعى الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلاً: "رمز من رموز الوطنية والبطولة المصرية".

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية " المحور" مع الإعلامي محمد الباز: "الرئيس مبارك بطل عظيم وتعرض في ختام حياته لأمرين خطرين، وهو أن يكون مصيره السجن أو القتل من الغوغائيين، إلا أنه تمسك بتراب هذا الوطن رغم علمه بحجم المخاطر.

وتابع: "وطنية مبارك يجب أن تضاف لدروس الوطنية المصرية لتدرس للأجيال المقبلة، شتان ما بين خائن عميل وبين رمز وطني؛ مرسي كان خائنًا وعميلًا، وهناك فرق كبير بينه وبين مبارك الذي لم يتخل عنه وطنه، وله بطولات خلال حرب أكتوبر".