» إيران: انتشار الخوف بسبب كورونا "مؤامرة خارجية"

25 فبراير 2020 - 10:20 م

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، تنامي ظاهرة الخوف بسبب فيروس "كورونا" بأنها مؤامرة خارجية.



وصرح روحاني، في اجتماع في العاصمة طهران، أن التقارير تشير إلى احتواء الموقف بما يخص فيروس كورونا.

وأردف "يجب على جميع المؤسسات أن تأخذ حذرها، فانتشار الخوف بين أفراد المجتمع ما هو إلا مؤامرة يحيكها أعداؤنا، يجب أن يقوم كل منا بواجباته".

وشدد الرئيس الإيراني، أنهم سيحتوون الموقف خلال مدة قصيرة، وفي حال اقتضى الأمر فإن "القوات المسلحة مستعدة لتقديم يد العون".

وأفاد أن مصانع مواد التنظيف والتعقيم والكمامات ستعمل على مدار 24 ساعة.

وأضاف "بعض الأشخاص قاموا بتخزين المواد الضرورية للاستفادة منها لاحقاً بطرق غير سليمة، لا تفعلوا ذلك في هذه المرحلة الحرجة".

وناشد روحاني، الناس بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة ما لم تكن هناك ضرورة، ودعاهم إلى الالتزام بتحذيرات مسؤولي الصحة.

وأكد أن الأمور ستبدأ بالتحسن اعتبارا من السبت القادم.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة 15 شخصًا بسبب "كورونا" في البلاد، وارتفاع عدد المصابين إلى 95 حالة.

وظهر الفيروس لأول مرة في الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.