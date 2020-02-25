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الدولار يرتفع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

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الطيب حسين

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الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بِأسعار يوم أمس.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيع للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.53 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.62 جنيه.

وارتفع سعر الدولار قرشين في القاهرة إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في كريدي أجريكول إلى 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك البركة إلى 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

الذهب

أما أسعار الذهب فقد تراجعت في السوق المحلية اليوم الثلاثاء.

وجاءت على النحو التالي:

عيار 18 يسجل 611 جنيها.

عيار 21 يسجل 713 جنيها.

عيار 24 يسجل 815 حنيها .

الجنيه الذهب 5704 جنيها.

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