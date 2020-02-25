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منصة ديزر تضيف خدمة دفع جديدة للمستخدمين

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منصة ديزز
منصة ديزز
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محمود أبوسعد

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قريبًا.. " المواعدة" خدمة جديدة للفيسبوك

كشفت "ديزر (Deezer ) "، المنصة العالمية الرائدة لخدمة البث الموسيقي، عن إتاحة منصة FawryPay لتلبي احتياج الملايين من المصريين بتوفير طرق الدفع والاشتراك في الباقات الموسيقية المتنوعة المتوفرة بها.

وتعليقًا على ذلك، قال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة ديزر – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا" : إن اختيار منصة Fawry Pay لدفع اشتراكات باقات "ديزر" الموسيقية من فوري هو الاختيار الأمثل حيث تتيح Fawry Pay   طرق دفع مختلفة للعملاء، كما أنها الأوسع انتشارا، وبالشراكة الجديدة يمكن لمحبي الموسيقى الدفع الإلكتروني للاشتراك في الباقات المفضلة لديهم بين (Family - HIFI - Premium ) والاستماع لأغانيهم المفضلة من أكبر مكتبة موسيقي في المنطقة بالإضافة إلى محتوى روتانا الحصري."

ومن جانبه علق محمد عكاشة "العضو المنتدب لشركة فوري" المصرية الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الالكترونية على الاتفاقية قائلا: "الشراكة مع "ديزر" هي خطوة جديدة تستهدف استقطاب شريحة محبي الموسيقى، حيث أن فوري تضع في اهتماماتها تذليل خدماتها الإلكترونية في الدفع لمحبي وسائل الترفيه المختلفة من حجز تذاكر السينما والمسارح ومباريات كرة القدم، وكذلك تسهيل طرق دفع الاشتراكات لمشاهدة الأعمال الدرامية وغير ذلك، من خلال شراكات متنوعة ومختلفة نمضي فيها قدما، وكان آخرها شراكتنا مع "ديزر"، المنصة الموسيقية العالمية الفريدة التي لها جمهور كبير في مصر والعالم."

وأضاف عكاشة: مع تزايد الإقبال على منصة Deezer الموسيقية أصبحت خطوة مهمة تسهيل طرق دفع الاشتراكات في الباقات الموسيقية بشكل أسرع وأسهل، حيث يمكن الاستفادة من سرعة الدفع عبر الإنترنت مباشرة من الهاتف المحمول من خلال خيارات الدفع المختلفة من "FawryPay " سواء عن طريق بطاقة الائتمان أو نقدًا من خلال 125 ألف منفذ بيع فوري بالجمهورية.

يذكر أن "Deezer " تربط 16 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم بـ 56 مليون أغنية في أكثر من 180 دولة حول العالم، ويتيح ديزر إمكانية التحميل الفوري إلى واحدة من أكبر مكتبات الموسيقى العالمية وأكثرها تنوعًا على أي جهاز إلكتروني، كما أنها خدمة بث الموسيقى الوحيدة بــ نظام الــ Flow ، وهي المزيج الفريد لجميع اغانيك المفضلة القديمة والاقتراحات الجديدة للأغاني الأكثر انتشارا في بث واحد دائم التجدد. 

أما عن منصة "FawryPay " فهي مقدمة من شركة فوري لتوفير خدمات مختلفة فى التجارة الإلكترونية منها تنظيم وإدارة الحفلات وبناء مواقع التسوق الإلكترونى للتجار بالإضافة إلى خدمات الدفع للعملاء والتى تتم بطرق مختلفة منها الدفع النقدى فى أكثر من 125 ألف مكان يحمل علامة فوري وقبول الدفع ببطاقة الائتمان دون الحاجة للتواصل أو الاتفاق مع البنوك, باستخدام (فيزا, ماستر كارد أو بطاقة ميزة الوطنية للدفع)، والدفع بالمحافظ الإلكترونية للبنوك، والدفع من خلال الحساب الشخصي للعميل فى PayPal .

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