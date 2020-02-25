19 لاعبًا في قائمة الريال لمواجهة مانشستر سيتي

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المصريون

زيدان

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وضم زيدان 19 لاعبا والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، ألتوبي

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رافايل فاران، مارسيلو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو، فيديريكو فالفيدري، فرانشيسكو إيسكو

خط الهجوم: كريم بنزيما، جاريث بيل، لوكا يوفيتش، فينيسوس جونيور


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