مات بعد البراءة.. كلمات مؤثرة لأصدقاء عائلة مبارك

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مبارك خبر وفاة مبارك

أصدقاء عائلة مبارك

تداول أصدقاء عائلة مبارك، عبارات مؤثرة على المجموعات الخاصة بهم، بعد وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 94 عامًا.

وتحدث أصدقاء العائلة، عن المواقف الصلبة التي كانت تميز الرئيس السابق طوال المحطات المتعددة في حياته الحافلة بالمحطات.

وجاءت من أبرز التي قيلت عن الراحل: «لم يمت إلا بعد الاطمئنان على براءة علاء وجمال في قضية البورصة».

وأكد أصدقاء العائلة، أن الرئيس الأسبق كان مؤمنا تماما ببراءة نجليه علاء وجمال في الاتهامات التي طالتهما بقضية التلاعب في أموال البورصة المصرية.

والتي انتهت أخيرا بإعلان براءة جمال وعلاء مبارك في جميع الاتهامات الموجهة إليهما.

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