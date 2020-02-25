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4 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد والسخنة

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متابعات- أمينة عبد العال

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السخنة

مصلحة الجمارك

جمارك بورسعيد

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك في تعزيز إجراءات الرقابة على البضائع الواردة من الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري، وصحة الموطنين، وتحصيل حق الدولة، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتحفيز بيئة الاستثمار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم المُحصلة بجمركي «بورسعيد والسخنة» خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 4 مليارات جنيه، موضحًا أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد أفرجت عن مشمول 8 آلاف و 319 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يناير الماضي، معظم أصنافها: «مستلزمات إنتاج الأحذية، والشنط والملابس، وإكسسوارات المحمول، والأدوات المكتبية، والأقمشة والمفروشات، والأدوات المنزلية»، إضافة إلى الأصناف الواردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد: «الملابس الجاهزة، والأحذية، والشنط، والأجهزة الكهربائية».

أضاف التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك بورسعيد بلغ نحو 485 مليونًا و767 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 2 مليار و393 مليون جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السخنة أفرجت عن مشمول 10 آلاف و 289 شهادة جمركية وارد نهائي، معظم أصنافها: «مكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار حريمي، وقطع غيار الأجهزة الكهربائية وأجزائها، وإكسسوارات المحمول، ولعب الأطفال».

أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد لجمارك السخنة بلغ نحو 342 مليونًا و250 ألف جنيه،  بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 790مليونًا و859 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تصدير مشمول 558 شهادة بجمارك بورسعيد بقيمة إجمالية بلغت 938 مليونًا و403 اًلاف جنيه، وقد تم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة بلغت مليونًا و263 ألف جنيه، بينما قامت جمارك السخنة بتصدير مشمول ألف و305 شهادات بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و233 مليون جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه.


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