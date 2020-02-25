عن وفاة مبارك.. قرقاش : اليوم العرب فقدوا "رجل دولة"

25 فبراير 2020 - 02:12 م

نعى أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذى توفى اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 91 عامًا.

وقال "قرقاش"، عبر «تويتر»: «فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة».

وأضاف: «الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق».