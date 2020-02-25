عن وفاة مبارك.. قرقاش : اليوم العرب فقدوا "رجل دولة"

أشرف العبساوى
نعى أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذى توفى اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 91 عامًا.
وقال "قرقاش"، عبر «تويتر»: «فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة».
وأضاف: «الرئيس حسني مبارك رحمه الله تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق».
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