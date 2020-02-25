فجر السعيد تنعي حسني مبارك بمعلومة مهمة عن وفاته

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تويتر

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مبارك

فجر السعيد

نعت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد وفاته حسبما أعلن التليفزيون المصري منذ قليل.

وكتبت فجر السعيد عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "الله يرحمك يا حسني مبارك توفيت في عشية ذكرى تحرير الكويت التي ساهمت في تحريرها، لك في القلب محبة ودعاء بأن الله سبحانه يغفرلك ويرحمك".

وأضافت: "الحمدلله أنك لم تمت إلا بعد براءة علاء وجمال من كل التهم المنسوبة اليهم زوراً وبهتانا، الحمدلله بأنك لم تمت قبل أن تشاهد حوبتك في من ظلموك". كان الرئيس مبارك قد توفي اليوم، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 91 عامًا.

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