» "العين وحشة".. بعد حصوله على اللقب وفاة أكبر معمر في العالم

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الياباني "شيتيسو واتانابي"
الياباني "شيتيسو واتانابي"
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متابعات- أمينة عبد العال

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جينيس

اكبر معمر

الياباني "شيتيسو واتانابي"

أعلنت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية منذ عدة أيام فوز الياباني "شيتيسو واتانابي" بلقب أكبر معمر في العالم إلا أن المعمر ذي الـ 112 عاما توفي أول أمس، ولم يتم الإعلان عن سبب وفاته.

وحسب ما تناولته الصحافة المحلية عن أفراد أسرته أنه لم يتناول أي طعام مؤخرا وأنه أصيب بارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس قبل وفاته بيومين.

جدير بالذكر أن واتانابي ولد عام 1907 وتم منحه شهادة أكبر معمر في العالم في 12 فبراير الجاري، وبدا سعيد ومنتصرا، عمل في تايوان لمدة 18 عاما قبل عودته إلى مدينة نيجاتا بشمال البلاد ولدية 5 أبناء و 25 حفيدا وعمل في الحكومة المحلية وطوال عمره المديد زرع الخضراوات والفاكهة في مرزعة العائلة،وقدمت جينس التعازي لأسرة المعمر حسبما نشرت "سكاي نيوز ".


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