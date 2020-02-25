ليست دولة أوربية.. مدينة مصرية تغطيها الثلوج

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وكالات - الدويني فولي

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درجات الحرارة

صفر

سانت كاترين

الجلود

 
أظهرت صور وجود طبقة متوسطة من الثلوج غطت الشارع الرئيسي المؤدى إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم، إضافة إلى تغطية الأشجار وأسقف المنازل، وجبال المدينة والأحياء السكنية بالثلوج.

فتراكمت الثلوج بالشوارع وأمام المنازل بالمدينة، بعد أن استمر تساقطها منذ الساعات الأولي من صباح اليوم وحتى الآن.

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