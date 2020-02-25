ليست دولة أوربية.. مدينة مصرية تغطيها الثلوج

25 فبراير 2020 - 10:36 ص

أظهرت صور وجود طبقة متوسطة من الثلوج غطت الشارع الرئيسي المؤدى إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء صباح اليوم، إضافة إلى تغطية الأشجار وأسقف المنازل، وجبال المدينة والأحياء السكنية بالثلوج.



