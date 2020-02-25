خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين

25 فبراير 2020 - 10:30 ص

أشاد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بقرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة اليوم في المدارس والجامعات، قائلا: "قرار حكيم.. التأخير في إصدار ربما عرض طلابنا للخطر ، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم مازالت موجودة على القاهرة والوجه البحري، ولكن بدرجة أقل من أمس.



وأضاف"عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك نشاطا ملحوظا للرياح على مختلف أنحاء الجمهورية، منوها بأن تعرض البلاد لمثل تلك الموجة غير المستقرة وارد، حيث إننا مازلنا في فصل الشتاء.



وتابع: "أن اليوم تنتهي حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدولة على مدار اليومين السابقين، حيث تبدأ حالة الاستقرار اعتبارا من الغد على كافة أنحاء الجمهورية.

