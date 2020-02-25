  • الثلاثاء 25 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الشيخ خالد الجندي

الجندي: يارب احشرني مع السيسي في الجنة

أنور قرقاش

"قرقاش": الأزمة مع قطر لابد أن تنتهي

المهندس مصطفي مدبولي

تصريح صادم من "الوزراء" عن شبكات الأمطار

الدكتور أحمد كريمة

كريمة: أي حد يكفر التاني يتعاقب

طبيب الفنان أحمد زكي يفجر مفاجأة حدثت قبل وفاته

" ليس السرطان" .. أحمد زكي كشف سرا خطيرا لطبيبه قبل الوفاة

الباز

الباز: "اللي بيحصل ده ميرضيش ربنا"

الطقس في مصر

خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين

سانت كاترين

ليست دولة أوربية.. مدينة مصرية تغطيها الثلوج

هناء ثروت

هناء ثروت بعد اعتزالها الفن.. ارتدت الحجاب وحفظت القرآن الكريم

محافظ القاهرة

"شوفنا المشهد ده 20 مرة" تحرج محافظ القاهرة

عقب تعطيل الدارسة..

خبر غير سار من "الأرصاد" للمواطنين

آخر الأخبار

الطقس في مصر
الطقس في مصر
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد للمواطنين

#

"الجملة دى مش هتسمعوها تاني".. خبر سار من الكهرباء للمواطنين

#

معلومة غير سارة من "الأرصاد" للمواطنين

#

"خلال 5 أيام".. خبر سار من التموين للمواطنين

التعليم

الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

الدراسة

أشاد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، بقرار مجلس الوزراء بتعطيل الدراسة اليوم في المدارس والجامعات، قائلا: "قرار حكيم.. التأخير في إصدار ربما عرض طلابنا للخطر ، مشيرا إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم مازالت موجودة على القاهرة والوجه البحري، ولكن بدرجة أقل من أمس.

وأضاف"عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك نشاطا ملحوظا للرياح على مختلف أنحاء الجمهورية، منوها بأن تعرض البلاد لمثل تلك الموجة غير المستقرة وارد، حيث إننا مازلنا في فصل الشتاء.

وتابع: "أن اليوم تنتهي حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الدولة على مدار اليومين السابقين، حيث تبدأ حالة الاستقرار اعتبارا من الغد على كافة أنحاء الجمهورية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعثة "صن دوانز" تصل لمطار القاهرة
» الصحة تسجل إصابة 4 سيدات سعوديات بفيروس"كورونا"
» الظهور الأول لـ مريم حسين بعد براءتها من هتك العرض
» فنانة شهيرة تستنجد بمتابعيها بعد غرق منزلها
» الأمن ينجح في كشف شبكة فساد مالي في الرياض
» بـ العباءة.. جوهرة تثير ضجة بفيديو جديد
» يقتل زوجته بعد رؤيتها في حضن والده
» "كارتيرون" يتمسك بالزمالك
» شقيقة الراحل أحمد زكي تكشف عن مخالفتها وصيته الأخيرة
» الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة الترجي التونسى
» ليفربول يُعزز صدارته بفوز صعب على وست هام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:13 م

  • فجر

    05:09

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"
أرشيفية