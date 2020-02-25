تصريح صادم من "الوزراء" عن شبكات الأمطار

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الوزراء

الامطار

دي إم سي

هانى يونس

أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن شبكات الأمطار لم تتحمل كمية المياه المتساقطة، قائلا :"لأن مصر لا يوجد بها شبكات للأمطار إلا في الإسكندرية، لأن شبكات الأمطار مكلفة جدًا بالمليارات".

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، قائلا: "لو كان لدينا هذه المليارات كان الأولى نعمل شبكات الصرف الصحي في القرى"، لافتًا إلى أن أكثر من 50% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحي".

 وتابع :" مصر قامت بطفرة غير مسبوقة في الأربع سنوات الماضية، ورفعت نسبة المستفيدين بالصرف الصحي من 10% إلى 45% على مستوى قرى مصر".

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