خبير اقتصادي: الرئيس السيسي أعاد مصر لأفريقيا

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
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المصريون ـ متابعات

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انتقد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، فئة في المجتمع تعترض دائمًا على الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة، معقبًا: "هذه الفئة مُحبطة وعايزة تشوف مصر بضغطة كليك زي دبي".
وقال "الحسيني"، خلال لقائه عبر الفضائية المصرية، اليوم الإثنين، إن هذه الفئة لا تتحمل النقد ومعترضة دائمًا وتتحدث عن السلبيات وليس الإيجابيات، مشيرًا إلى أن السلبيات كانت موجودة لكنها قلت، مع توجه الدولة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وأوضح أن الاتحاد الأفريقي كان ينظر لمصر على أنها دولة مُهمشة أو متعالية ولا يريدون تطبيق علاقات معهم، لكن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لأول مرة انتهى هذا الأمر تمامًا، بل الرئيس عبدالفتاح السيسي سعى لإحياء العلاقات مع دول أفريقيا وسافر للعديد من الدول التي لم نسمع عنها، وأقام علاقات ومبادرات واتفاقيات ثنائية، لم تحدث منذ 30 عامًا.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية كان ينادي بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ستينات القرن الماضي، لكن لم تُنفذ لعدم توحيد الرؤى ووجود صراعات ونزاعات بين الدول الأفريقية، بسبب الأيادي الخارجية التي تلاعبت بها، مؤكدًا أن وحدة أفريقيا ستعجلها منافسًا قويًا للأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكيتين.

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