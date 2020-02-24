شركة حافلة الزمالك تفجر مفاجأة مدوية عن الواقعة

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المصريون ـ متابعات

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كشف إسلام طلخان مدير السياحة للشركة المسؤولة عن نقل فريق الزمالك، اليوم إلى استاد القاهرة، أن موعد نقل الفريق المحدد كان في تمام الساعه الرابعة والنصف، مشيراً إلى أن الحافلة أخذت مسارها الطبيعي من كوبري أكتوبر وأعقبها إصرار الفريق على دخول الحمامات في إحدى محطات البنزين فاضطررنا إلى أخذ اتجاه رمسيس، وأعقب ذلك استقلال اللاعبين لسيارات التاكسي ومطالبتنا بالعودة للنادي.
كما كشف "طلخان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، والمذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن الحافلة لم تتعطل فهو موديل "مرسديس 600" لعام 2019، وخضع للصيانة في الثالث عشر من الشهر الجاري، ولم يقطع سوى مسافة 60 ألف كيلو متر فقط.
وتابع: "الحافلة مراقبة بالجي بي إس.. وكان هناك سيارة شرطة مرافقة من رمسيس"، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاقد مع نادي الزمالك.

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