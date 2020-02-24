» محمد فضل يكشف السبب الحقيقي لإيقاف مرتضى منصور

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محمد فضل
محمد فضل
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مرتضى منصور

محمد فضل

ايقاف مرتضى منصور

قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إنه من طالب بإصدار عقوبة ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك لهجومه عليه وعلى اتحاد الكرة.

وردًا على سؤال حول حقيقة أنه من تقدم بشكوى ضد مرتضى منصور، قال «فضل» في مداخلة هاتفية على قناة «ملعب أون»: «حصل، تقدمت بشكوى ضد مرتضى منصور وطالبت بإيقافه لأنه خرج عن النص وتحدث بشكل سيئ في حقي وفي حق عمرو الجنايني رئيس اللجنة، وفي جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وفي مسؤولي الكاف».

وأضاف: «احنا بنطبق القانون، وبنحاول نحترم اللوائح والقوانين علشان الناس تحترمنا».

وأصدت اللجنة الخماسية، عقوبات على عدد من اللاعبين بعد أحداث مباراة السوبر الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.

وشملت العقوبات، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث تقرر وقفة ثلاثة مباريات عن جميع الأنشطة الرياضة وغرامة قدرها 200 ألف جنيه.

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