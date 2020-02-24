» كورونا يظهر في 7 دول عربية

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الدول العربية

كورونا

اصابات كورونا

ارتفع عدد الدول العربية التي سجلت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد إلى 7، بعد إعلان سلطنة عمان والبحرين والكويت والعراق عن تسجيل إصابات، اليوم الاثنين.

وأعلنت السلطات الكويتية عن إصابة 3 أشخاص عائدين من إيران بالفيروس، بينهم مواطن سعودي، كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس لدى مواطن قادم من إيران أيضا.

وقالت وزارة الصحة العراقية اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأحد طلبة العلوم الدينية (إيراني الجنسية)، أظهرت إصابته بالفيروس.

وأفاد تلفزيون سلطنة عمان، اليوم الاثنين، بتسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران.

وكانت السلطات اللبنانية كشفت في وقت سابق عن تسجيل إصابة واحدة بالفيروس لمواطنة لبنانية آتية من مدينة قم الإيرانية، فيما أكدت مصر تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي تماثل للشفاء لاحقا.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المكتشفة في دولة الإمارات العربية المتحدة 13 حالة، تم شفاء 3 حالات منها.

وظهر الفيروس القاتل لأول مرة في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية في أواخر شهر ديسمبر المنصرم، وانتشر إلى عدد من مقاطعات الصين وإلى أكثر من 25 دولة حول العالم.


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