» شاهد.. أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل مباراة القمة

شهدت مدينة القاهرة هطول أمطار غزيرة في الساعات الماضية وقبل مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

ورصدت قناة "أون سبورت" عبر تقرير من داخل ستاد القاهرة عن حالة الملعب وما يُحيط به بعد هطول الأمطار الكثيفة.

ووفقا لتقرير "أون سبورت" فالمياة وصلت للممرات المؤدية لمداخل غرف خلع الملابس و"التراك" الخاص بالملعب، لكن هناك اجراءات تم اتخاذها للحفاظ على حالة أرضية الملعب.

ويستضيف ملعب استاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي والزمالك في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين وهو لقاء مؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.



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مراسل ONSPORT: أمطار غزيزة داخل ستاد القاهرة الدولي.. وبعض لاعبي الزمالك أكدوا عدم لعب مباراة القمة#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/T1pg40pbR8 — ON Sport (@ONsportEg) February 24, 2020



