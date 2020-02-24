اتحاد الكرة يحسم أمر إقامة مباراة القمة اليوم

24 فبراير 2020 - 12:38 م

نشر اتحاد الكرة موعد قمة الزمالك والأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ليؤكد إقامة المباراة على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الرابعة.





وجاء تأكيد الجبلاية بإقامة اللقاء بموعده المقرر رغم تأكيد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بعدم خوض المباراة والانسحاب من مسابقة الدوري لحين رحيل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.





الأهلي يستضيف غريمه الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بعمر الدوري المصري الممتاز.





يبحث الأهلي عن الثأر من غريمه التقليدي بعد ان تفوق عليه في مباراة السوبر النصري التي أقيمت مؤخرًا بالإمارات وشهدت أحداث شغب من جانب لاعبي الفريقين.



