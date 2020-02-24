"أديب": بيلعبونا لعبة القط والفار

24 فبراير 2020 - 11:48 ص

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن انتقادات كثيرة للقيادة الإثيوبية لموافقتها على أن تكون أمريكا والبنك الدولي وسيطًا في المفاوضات، قائلاً: "الرأي العام الإثيوبي يحاول الضغط على قيادته لعدم تقديم أي تنازلات للجانب المصري".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الإثيوبيون والسودانيون يتحدثون على أن التوقيع على إتفاقية سد النهضة لن يكون في خلال 10 أيام، وليس هناك أي معلومات مؤكدة، فهذا ما يدور في إعلام إثيوبيا والسودان".



وتابع: "المقالات في إثيوبيا تتحدث على أن الأمريكان مش هيضغطوا علينا، منوها بأن أمريكا تقوم بصياغة الاتفاقية، معقبا: "بيلعبونا لعبة القط والفار".

