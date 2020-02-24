أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، مع فريق وست هام يونايتد، في ختام منافسات الجولة الـ27، من الدوري الإنجليزي.

الدورى المصرى

الأهلى × الزمالك – السابعة والنصف مساء - على قناة TIME SPORT .

الدورى الإنجليزى

ليفربول × وست هام يونايتد – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2 .

الدورى الألماني

اينتراخت فرانكفورت × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 5 .

الدورى المغربى

الرجاء × نهضة الزمامرة – الثامنة مساء - على قناة المغربية الرياضية.

الدورى الجزائرى

اتحاد العاصمة × مولودية الجزائر – السادسة مساء - على قناة الجزائرية الأولى.


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