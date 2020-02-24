"ملطشة القلوب".. هاني رمزي يرقص برفقة إعلامية شهيرة

24 فبراير 2020 - 11:02 ص

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بمقطع فيديو لها برفقة الفنان هاني رمزي، وهما يرقصان على أهمية به "ملطشة القلوب" .

وظهرت بوسي شلبي بالفيديو وهي تغني مع الفنان هاني رمزي والملحن وليد سعد وعدد من أصدقائهم أغنية "يا ملطشة القلوب"، وذلك خلال قيادتها للسيارة خلال تواجدهم بدولة الإمارات.

وعلقت بوسي شلبي على الفيديو قائلة "من دبي إلي الفجيرة" وحاز المنشور على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر إنستجرام.

ويعتبر مهرجان الفجيرة الدولي للفنون أحد أهم المهرجانات العربية، ومحطة فنية فريدة تحتفي بمنتج فني راقٍ ومتنوع يحاكي مهرجانات الفنون الدولية.