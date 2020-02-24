» وزير التعليم عن عجز المعلمين: دي مش مشكلتي

24 فبراير 2020 - 10:49 ص

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الدولة تسعي لبناء عدد أكبر من المدارس لتستوعب الزيادة الطلابية، حيث ارتفع عدد الطلاب في 2015 إلى 2020 من 19 مليونا طالب إلى 23 مليون طالب.

وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بأنه ما زال هناك مشكلة كثافات طلابية في كثير من الفصول على رغم من زيادة عدد المدارس.

وعن أزمة نقص عدد المدرسين قال شوقي: "عدد المدرسين مليون و300 ألف معلم، منوها بأن مشكلة عجز المدرسين سببه سوء التوزيع وليس عددهم، دي مش مشلكتي أنا دي مشكلة الإدارات التي ربما تفشل في التوزيع ، لافتا إلى أنهم فتحوا باب التطوع لضخ دماء جديدة، وللاستفادة من قدرات الشباب.

وبشأن الثانوية العامة، أوضح "شوقي"، أن الطلاب الذين بالصف الثالث الثانوي الآن هم أخر دفعة ستؤدي الامتحان بالطريقة التقليدية، وليس هناك أي تغيير في طريقة امتحانهم.