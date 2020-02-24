» الصحة العالمية: العطس في الكم هو الأفضل

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الصحة العالمية

كورونا

مصر الأولي

جون جبور

أكد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن غسل الأيدي هو أهم خطوة يجب التركيز عليها للوقاية من الإصابة بأي عدوى، قائلاً: "فيروس كورونا ينتقل من خلال الأغشية المخاطية في الأنف والفم".

وأضاف "جبور"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أنه يجب أن يكون العطس في كم الملابس، حيث إن الفيروس لا يعيش أكثر من 20 دقيقة على الأنسجة، محذرًا من ارتداء الكمامات في العموم لغير المرضى أو للمخالطين للمرضى.

 وتابع: "مصر ملتزمة بتطبيق تعليمات المنظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن تكون الدول جاهزة خاصة أن الفيروسات ذكية جدًا تتكاثر وتتحور وتتغير، معقبا: "فيروسات الأنفلونزا يمكن أن تتغير ملايين المرات في اليوم الواحد".

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