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بعد شائعات ياسمين عبد العزيز..

أحمد العوضي يثير الجدل بمواصفات فتاة أحلامه

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أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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علا خطاب

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ياسمين عبد العزيز

احمد العوضى

فتاة أحلام.

كشف الفنان أحمد العوضي، عن مواصفات فتاة أحلامه، حيث لابد أن تكون بنت بلد وجدعة، وذلك بعد تداول بعض الشائعات حول ارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال أحمد العوضى خلال لقائه في برنامج مساء دى أم سى: "كان هناك أحد الأشخاص عبر صفحتى يسألني عن فتاة أحلامي، فقلت إن فتاة أحلامي لا بد أن تكون بنت بلد، وجدعة، ودمها خفيف".

ولم يجب أحمد العوضى على ما يتردد بشأن ارتباطه من الفنان ياسمين عبد العزيز بشكل قاطع ما أثار حالة من الجدل مرة أخرى حول علاقتهما.

وكانت هناك كثير من الأقاويل حول علاقتهما خاصة بعد أن أعلن أحمد العوضى فسخ خطوبته منذ فترة قصيرة وهو ما ربط البعض بوجود علاقة أو قصة حب بينه وبين ياسمين عبد العزيز.

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