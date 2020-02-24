يتزوج طفلة لقتله "بقرة".. تكفيرا لـ"الذنب"

24 فبراير 2020 - 09:20 ص

قرر رجل هندي أن يعاقب شابا هنديا لقتله "بقرته" بعقاب غريب وغير متوقع، حيث طلب منه الزواج من ابنته البالغة من العمر 13 عام، كتكفير عن جريمته.

وتعود بداية الأحداث إلى حادثة غير متوقعة للشاب حيث صدم "بقرة" بدراجته مما أدى إلى مقتلها في الحال، وذلك في قرية "باثاري" بمدينة فيديشا، حسبما نشرت الصحافة المحلية الهندية.

ووفقا للعادات والتقاليد في هذه القرية في الهند فكان العقاب أن يكفر عن ذنبه في قتل البقرة بالزواج من هذه الطفلة، حسبما نشرت"صدي البلد".

جدير بالذكر أن الشاب وافق علي الزواج من الطفلة وبدأ الأب بالفعل في إعداد الموائد والولائم لحفل الزفاف، إلا أن وزارة المرأة والطفل الهندية أوقفت الإجراءات لأن الفتاة لم تتم 18 عاما.