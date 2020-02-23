أول تعليق لرئيس اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي وانسحاب الزمالك

وجه عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، الاعتذار لدولة الإمارات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين فريقي "الأهلي والزمالك"، مشيرا الى أن الأحداث التي شهدتها المباراة لم يمكن أن تمر مرور الكرام، قائلا : "إحنا مش في غابة".



وأضاف "الجنايني"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، إلى أنه تم تطبيق لوائح الانضباط بحذافيرها، مشيرا إلى أن معاقبة المتجاوزين كان مطلب شعبي، وجماهيري في مصر .

وأضاف "الجنايني"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر، يوم الأحد، إلى أنه تم تطبيق لوائح الانضباط بحذافيرها، مشيرا إلى أن معاقبة المتجاوزين كان مطلب شعبي، وجماهيري في مصر .