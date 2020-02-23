أول تعليق لرئيس اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي وانسحاب الزمالك

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عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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المصريون ـ متابعات

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وجه عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، الاعتذار لدولة الإمارات بسبب أحداث الشغب التي شهدتها مباراة السوبر المصري بين فريقي "الأهلي والزمالك"، مشيرا الى أن الأحداث التي شهدتها المباراة لم يمكن أن تمر مرور الكرام، قائلا : "إحنا مش في غابة".
وأضاف "الجنايني"، خلال مداخلة هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب  في برنامج "الحكاية" المذاع  على قناة mbc مصر، يوم  الأحد، إلى أنه تم تطبيق لوائح الانضباط بحذافيرها، مشيرا إلى أن معاقبة المتجاوزين كان مطلب شعبي، وجماهيري في مصر .
وعن ذكر النادي الأهلي في بيانه أن "الجنايني" سبب إثارة غضب الجماهير، عقب الصورة المتداولة مع اللاعب مصطفى محمد، كشف أنها لم تكن في مباراة السوبر المصري بالإمارات، مضيفا: "أنا حضنت كل لاعبي الزمالك والأهلي.. ولاموا عليا عشان قبلت رأس وليد سليمان، إيه الجو ده".
وكشف "الجنايني" حقيقة تدخله في عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي صدرت بالأمس من لجنة الانضباط بالجبلاية بشأن مباراة السوبر المصري الأخيرة.
وأوضح "الجنايني" "أقسم بالله لم أتدخل نهائيًا في عقوبات لجنة الانضباط وهي اتخذت القرارات بالشكل الخاص باللوائح والقوانين".
وتابع: "طلبت منهم فقط أن يكون توقيت الإعلان عن طريقي وبعدما انتهوا من الجلسة ووضع العقوبات طلبت منهم تخفيض بعض العقوبات وتغليظ عقوبات أخرى كان رد رئيس لجنة الانضباط عليا بأني لن أنزل القبر معه".
وأشار" الجنايني "لجنة الانضباط شاهدت ما يقرب من 17 فيديو خاص بالمباراة وحصلنا عليهم بالمخاطبة من جانب شركة الفار المسئولة عن المباراة".

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