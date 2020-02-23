» بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن عقوبات مباراة السوبر

23 فبراير 2020 - 07:40 م

أصدرت اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، بيانًا عاجلًا للرد على اتهامات المحلل الكروي خالد بيومى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخاصة بعقوبات مباراة السوبر المصري الذي جمع بين النادى الأهلي والزمالك.





وجاء البيان على النحو التالي:





يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق في قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التي أعقبت مباراة السوبر المصري التي أقيمت يوم الخميس الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بين فريقي الأهلي والزمالك قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصري المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التي طبقت في المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا.





والاتحاد المصري يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أي من طرفي المباراة عليها للتأكد من صحتها وما ورد بها.









كان خالد بيومي الناقد الرياضي، كشف مفاجأة بخصوص حيثيات عقوبات اتحاد الكرة الخاصة بـ تجاوزات مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والتي تم الكشف من خلالها على كيفية إصدار العقوبات.





وكتب بيومي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلا: "اللجنة المؤقتة في حيثيات العقوبات لـ ماتش السوبر

أكدت أنها استندت إلى شريط المباراة وبعض اللقطات المعينة التي استلمتها بشكل رسمي من الجهة الناقلة".





وتابع: "وبسؤالي لرئيس القنوات يعقوب السعدي أكد لي أنه لم يعط أي مسئول في اللجنة لا شريط ولا لقطات ولذا هذا البند عاري تمامًا من الصحة".





وأعلنت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة برئاسة سيد البندارى عن عقوبات مباراة السوبر المصري بعد الاجتماع الذي انعقد يوم السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.





وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقرير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:



