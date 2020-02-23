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قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يهزم حمام الأنف بهدف «بن رمضان»

الرياضة

الترجى
الترجى
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المصريون

الترجى

حمام الانف

بن رمضان

فاز فريق الترجي التونسي على حمام الأنف، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري التونسي.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد على بن رمضان في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وتعرض ماهر صغير، جناح أيسر الترجي التونسي، لإصابة فى الكاحل قبل أيام على مواجهة الزمالك الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وجاءت إصابة بن صغير عبارة عن إلتواء في الكاحل ، وذلك بعد أن أعلن نادي الترجي في وقت سابق أن مهاجمه طه ياسين الخنيسي يعاني من إلتواء في الكاحل وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، في حين تأكد غياب المدافع سامح الدربالي لمدة أسبوعين بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 44 نقطة، متفوقاً بفارق 13 نقطة كاملة عن الصفاقسي المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري حسين السيد صاحب المركز الثاني.

وتغلب الزمالك على الترجي يوم الجمعة قبل الماضى بنتيجة 3-1 في السوبر الأفريقي الذى أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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