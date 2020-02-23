سر تخفيف العقوبة على «شيكابالا»

23 فبراير 2020 - 04:54 م

كشف مصدر داخل اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أسباب تخفيف العقوبة على محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مباراة السوبر.

وكانت لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد البندارى، قررت إيقاف شيكابالا 8 مباريات، وتغريمه ماليًا 100 ألف جنيه، بعد ارتكابه فعلاً فاضحًا عقب إطلاق الحكم النرويجي اودفار صافرة نهاية لقاء السوبر المصري، والذي توج بلقبه الزمالك بركلات الترجيح.

وقال المصدر، إن سبب تخفيف العقوبة على شيكابالا، جاء بعد تعرضه لضغط نفسى وشتائم وسباب من قبل جماهير النادي الأهلي التي تواجدت في مدرجات ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأضاف المصدر، أن شيكابالا تعرض إلى الطعن في الأعراض والسباب نحو والدته ووالده وهما متوفيان.

ولفت إلى أن لجنة الانضباط اتخذت العقوبة المخففة وفقًا للائحة العقوبات التي تعاقب مرتكب الفعل الفاضح بالإيقاف 8 مباريات وتغريمه ماليًا.