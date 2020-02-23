«السيسي» يصدر توجيهًا عاجلًا للحكومة بشأن الشباب

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السيسي

دعم الشباب

مشروعات البيئة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهًا للحكومة بدعم انخراط الشباب والقطاع الخاص في أنشطة مشروعات وزارة البيئة، وكذلك تحقيق التكامل والتناغم ما بين تنمية القطاع البيئي واستغلاله سياحيا واستثماريا، وبين المردود الصحي والمجتمعي على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود وزارة البيئة لتطوير القطاع البيئي من أجل دعم الاستثمار، واستعراض الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتطوير المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية.

ووجه السيسي، بدعم انخراط القطاع الخاص والشباب في أنشطة مشروعات وزارة البيئة وتطوير المحميات الطبيعية، وتحديث بنيتها التحتية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي بها، ومراعاة المعايير والتصميمات العالمية عند صياغة مشروعات التطوير للمحميات الطبيعية باعتبارها ثروة قومية.

ويهدف ذلك إلى تقديمها للسياحة العالمية على نحو يليق بقيمتها وبمكانة مصر، وليكون ذلك التطوير بمثابة قيمة مضافة لتلك المواقع الطبيعية الفريدة على نحو يعزز من مكانتها على خريطة المواقع السياحية المتميزة على مستوى العالم.

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