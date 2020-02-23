عاجل.. وقف بطلان انتخابات الأهلى

23 فبراير 2020 - 01:25 م

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بوقف الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر أعضاء بالنادي الأهلي، لبطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، تعليقها لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة 68 من اللائحة الاسترشادية للنادى الأهلي.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائى رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية للنادي.